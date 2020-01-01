الاتحاد المصري يُعلن مواعيد المراحل الأخيرة ونهائي كأس مصر

ربع النهائي سيُقام في الـ21 من نوفمبر الجاري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد النهائية للمراحل الأخيرة من كأس مصر بجانب المباراة النهائية.

وأوضح الاتحاد أن الأهلي سيُواجه أبو قير للأسمدة على ملعب برج العرب بالإسكندرية و الزمالك سيلعب ضد نادي مصر على استاد السويس الجديد يوم 21 نوفمبر الجاري، قبل 6 أيام من مباراتهما معًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيُقام نصف نهائي البطولة يوم الأول من ديسمبر القادم، إذ سيلعب الفائز من الزمالك ونادي مصر ضد طلائع الجيش على ملعب برج العرب، فيما سيلعب المتأهل بين الأهلي وأبو قير للأسمدة مع الاتحاد السكندري في استاد السويس الجديد.

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وسيُلعب نهائي كأس مصر 2019-2020 على استاد القاهرة يوم 5 ديسمبر القادم.

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