رسميًا - سوبر الأهلي والزمالك في برج العرب بحضور جماهيري

كأس السوبر المصري سيشهد حضور جماهيري

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن إقامة مباراة كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، على ملعب برج العرب بحضور جماهير.

الأهلي بطل الدوري، سيواجه الزمالك بطل كأس مصر، مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري، في مباراة كأس السوبر المصري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانًا، يؤكد خلاله إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية، بحضور 10 آلاف مشجع، بواقع 5 آلاف مشجع لكل فريق.

جاء ذلك بعد تسلم اتحاد الكرة الموافقات الأمنية، بحضور الجماهير المباراة، وذلك ضمن إطار سعيه لعودة الجماهير إلى الملاعب.

وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"ويأتي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية، والاتحاد المصري لكرة القدم إذ يسعده تفهم ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار، والمضي قدمًا في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة، وجماهيرها في مباراة السوبر وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة".