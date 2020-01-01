ديانج: سعيد بثقة الجماهير وسنقاتل للفوز أمام الزمالك

محترف الأهلي المالي يحلم بأولى ألقابه مع الشياطين الحمر

أكد المحترف المالي أليو ديانج؛ لاعب وسط الأهلي المصري، أن الجمهور هو سر تحقيق فريقه الفوز في كل مباراة، واعدًا إياه ببذل أقصى الجهد لحصد لقب كأس السوبر المصري.

المباراة من المقرر أن تجمع المارد الأحمر بغريمه التقليدي الزمالك، وتقام في 20 من الشهر الجاري على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وقال ديانج، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "سنخوض مباراة صعبة وعلى بطولة خاصة أمام جماهير متحمسة بقوة الأهلي، وهو ما سيدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا للعودة باللقب".

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وأضاف: "أشعر بسعادة كبيرة نتيجة ثقة الجماهير بي ومؤازرتها الدائمة لي ولزملائي، فهم سر قتالنا بالملعب للفوز بكل مباراة، ونعدهم بأننا سنبذل كل ما لدينا من جهد للفوز على الزمالك".

يذكر أن هذا العام هو الرابع الذي تستضيف به دولة الإمارات السوبر المصري، إذ استضافته من قبل أعوام 2015 و2016 و2017.

وتوج المارد الأحمر بطلًا للسوبر مرتين على أرض الإمارات، مقابل مرة وحيدة للفارس الأبيض بعام 2016.

أما النسخة الماضية والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية ففاز بالكأس الشياطين الحمر بعدما أسقطوا الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.