رسميًا | وزارة الرياضة تنفي تحملها تكاليف "المسحات الطبية" لأندية الدوري المصري

اللاعبون بدأوا بالفعل الخضوع لتلك الفحوصات

نفت وزارة الشباب والرياضة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسمها الأنباء التي ترددت حول تحملها أي تكاليف متعلقة بإجراء "المسحات الطبية" الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للاعبين وعناصر الأجهزة الفنية والإدارية لأندية الدوري المصري .

وكان اتحاد كرة القدم المصري وعلى لسان مديره التنفيذي وليد العطار قد أكد في وقت سابق تحمل الدولة ووزارة الرياضة تكاليف المسحات الطبية ضمن دعمها للأندية تمهيدًا لتنفيذ قرار عودة النشاط الرياضي وعلى رأسه الدوري المصري.

محمد فوزي المتحدث باسم الوزارة نفى الأمر تمامًا، إذ كتب على صفحته الرسمية على فيسبوك " وزارة الرياضة تنفى تحمل مسحات اللاعبين بالأندية قبل عودة الدورى".

المزيد من الفرق

وأضاف "في بيان لها نفت وزارة الشباب والرياضة ما تردد حول تحمل الوزارة التكاليف الخاصة بالمسحات التى تجريها الأندية حاليًا قبل عودة النشاط الرياضى، وتؤكد الوزارة أن ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الأمر ولم يتم مناقشته".

"وأوضحت الوزارة أن القرار الصادر الخاص بعودة النشاط الرياضى جاء بعد دراسة مستفضية من لجنة الأزمة بمجلس الوزراء التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وفى إطار خطة الدولة للعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية بعد توقف تام بسبب انتشار فيروس كورونا".

"وقالت الوزارة أن كل اتحاد مسؤول عن كافة الجوانب الفنية المتعلقة بعودة النشاط الخاص به وفقًا للأكواد والضوابط التى تم الإعلان عنها فى مؤتمر الإعلان عن عودة النشاط الرياضى بحضور وزيرى الشباب والرياضة والإعلام ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة".

"وأوضح المصدر أن اللجنة التنفيذية التى صدرت بقرار من وزير الرياضة معنية بمتابعة ورصد تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادي الذى تم توزيعه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية المعنية بعودة النشاط".