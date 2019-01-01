رئيس الزمالك تعليقًا على عقوبة شيكابالا: الأهلي خائف منه

الاتحاد المصري فرض عقوبات مالية على شيكابالا، وهنا رد مرتضى منصور رئيس الزمالك على هذا القرار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللجنة المؤقتة المسؤولة عن إدارة اتحاد كرة القدم المصري بعدم التعامل معها حال نفذت العقوبة ضد لاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد قد قررت تغريم شيكابالا 50 ألف جنيهًا مصريًا لإثارته الجماهير واحتفاله معها خلال توجيهها هتافات خارجة بحق النادي الأهلي، ذلك عقب فوز الزمالك بكأس مصر إثر تغلبه على بيراميدز في المباراة النهائية يوم الأحد الماضي 3-0.

رسميًا - عقوبات بالجملة على شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز و3 تحذيرات

وقال مرتضى منصور عبر تصريحات تلفزية "شيكابالا لم يُوجه أي إهانات للأهلي أو جماهيره، أريد أن أعرف ما الذي قاله ليتم عقابه؟ أين كان اتحاد الكرة من احتفالات لاعبي الأهلي ورقصهم مع الجماهير والهتافات الخارجة ضد الزمالك تهز الملعب في بطولات أفريقيا؟ لماذا لم نر أي رد فعل تجاه تجاوزات الشناوي ورمضان صبحي والشحات؟".

أضاف "كيف لنا أن نتعامل مع اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة مستقبلًا في حال عاقبت شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟

وشدد "لو لجنة اتحاد الكرة المؤقتة قامت بمعاقبة شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكيف لنا أن نتعامل معهم مستقبلًا".

وأتم رئيس الزمالك قائلًا "شيكابالا لم يُخطئ، ولو أخطأ في حق الأهلي لعاقبته أنا، لكن الأهلي خائف منه ولذا يريد أن يُوقفه قبل مباراة السوبر القادمة".

يُذكر أن الأهلي بطل الدوري المصري سيواجه الزمالك بطل كأس مصر في لقاء السوبر المصري خلال الأيام القليلة القادمة، وقد سبق أن قال مرتضى منصور أن المباراة حُدد لها يوم الـ20 من سبتمبر الجاري.