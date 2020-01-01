شوبير يكشف "مؤامرة" الأندية واللجنة الخماسية على الأهلي

الإعلامي البارز يتحدث عن عودة الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن السيناريو المتوقع من اجتماع اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري برئاسة عمرو الجنايني مع أندية الدوري المصري لاتخاذ القرار المنتظر حول مستقبل البطولة.

الدوري المصري متوقف منذ مارس الماضي نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وفيما اتخذت جل دول العالم خطوات مهمة في طريق استئناف النشاط الرياضي والبطولات الكروية المحلية والقارية، يُرجح الإعلام المصري إلغاء الموسم الجاري من الدوري لرفض جل الأندية استكماله.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعًا يوم الثلاثاء مع الأندية للنقاش حول الأمر، وقد كشف شوبير حارس مرمى الأهلي السابق السيناريو المتوقع والأشبه بالمؤامرة على الفريق الأحمر.

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إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "يبدو السيناريو كالتالي .. دعوة الأندية ومناقشتها في إمكانية العودة، والإجابة ستكون "نلجأ للتصويت"، والتصويت سيكون بإلغاء الدوري والموافقة على لعب الكأس وبحث موعد الدوري الجديد، وكل عام وأنتم بخير".