هل يُحاول الزمالك خطف طاهر محمد من الأهلي؟ رئيس المقاولون يُجيب

اللاعب مطلوب بقوة في الفريق الأحمر

لم تعد رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع طاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب خافية عن أحد، إذ جلس رئيسه محمود الخطيب مع نظيره في ذئاب الجبل وتحدثا عن الأمر.

محسن صلاح رئيس المقاولون كان قد أعلن طلباته للتخلي عن اللاعب صاحب الـ23 عامًا والمتمثلة في الحصول على 40 مليون جنيه مصري بجانب استعارة لاعبين من صفوف الأحمر.

وتحدثت عدة تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن دخول الزمالك في الصفقة وجلوس مسؤوليه مع المقاولون لمحاولة خطف اللاعب من الأهلي، لكن رئيس النادي نفى ذلك تمامًا.

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إذ قال محسن صلاح في تصريحات لقناة صدى البلد "الزمالك لم يُفاوضنا أبدًا لضم طاهر محمد طاهر، لا أحب المزايدات وأؤكد أن الوحيد الذي جلس معنا للتفاوض حول اللاعب هو محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

الرئيس كشف عن رغبته وضع بند في عقد انتقال طاهر يُتيح للمقاولون الحصول على نسبة من عائد بيعه لأي نادٍ آخر، وقد توقع مستقبلًا مبهرًا للاعب.

مضيفًا "طاهر مازال صغيرًا في السن ويمتلك عقلية مميزة وتفكيره جيد للغاية، لقد واجه سوء حظ بعدما تعرض للإصابة مع منتخب مصر وتكرار تلك الإصابة عقب إجراء الجراحة المطلوبة، ومن ثم جاء توقف النشاط الكروي ليُعيق مسيرته، رغم هذا إلا أنني أثق في قدرته تجاوز كل تلك المصاعب والنجاح مستقبلًا".