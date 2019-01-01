الزمالك سببًا - لماذا لم يُرضي الأهلي جماهيره بالانتقالات؟

جماهير الأهلي ليست راضية عن الصفقات التي أجراها مسؤولي القلعة الحمراء

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

5 صفقات فقط هم حصيلة فترة الانتقالات الصيفية لفريق النادي الأهلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020.

التتويج بجميع البطولات، خاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا، الغائبة عن النادي الأهلي منذ 7 سنوات، هي أهداف المارد الأحمر، حيث يسعى لاستعادة ريادته للقارة السمراء.

الأهلي عقد 5 صفقات فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية، أولها رمضان صبحي حيث تم تجديد إعارته لمدة موسم من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

ونجح الأهلي في التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق مولودية الجزائر، لمدة 5 سنوات مقبلة، مقابل 1.2 مليون دولار.

الصفقة الأهم كانت ضم محمود متولي مدافع الإسماعيلي، مقابل 15 مليون جنيه مصري، في عقد مدته 5 سنوات قادمة.

آخر الصفقات هو محمد مجدي قفشة، صانع ألعاب بيراميدز، مقابل 20 مليون جنيه، بعقد مدته 5 سنوات قادمة.

تلك الصفقات لم تقنع جماهير القلعة الحمراء، وذلك للعديد من الأسباب، لعل أبرزها هو المقارنة مع الغريم التقيدي الزمالك، والذي أجرى تعاقدات كبيرة.

بعد معاناة الأهلي الموسم الماضي على المستوى الإفريقي، والخروج من دور الربع نهائي، بخسارة مدوية على يد صن داونز الجنوب إفريقي، والمعاناة في الجانب المحلي، توقع الجميع أن تتم عملية تجديد دماء في صفوف الفريق الأحمر.

ولكن الأهلي لم يجري عملية تغيير كبيرة في صفوفه، حيث لم يتعاقد سوى مع 5 صفقات، هو ما لم يرضي جماهير القلعة الحمراء، قبل بداية موسم صعب في ظل تدعيمات المنافس التقليدي الكبيرة.