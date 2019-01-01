سبب غريب وراء اسمه - من هو اطلع بره منافس بطل مصر في دوري أبطال إفريقيا؟

ما سبب تسميته بهذا الاسم؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن قرعة الدور التمهيدي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك مساء اليوم الأحد.

الاتحاد الإفريقي "كاف"، أعلن عن منافسي الفرق المصرية، وذلك دون ذكر اسم الفرق، بسبب عدم انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعدم تحديد اسم البطل أو الوصيف.

فريق اطلع بره من جنوب السودان، هو من سيواجه بطل الدوري المصري، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بطل الدوري المصري يواجه ممثل جنوب السودان نادي أطلع بره 🇸🇸



وصيف الدوري المصري سيواجه دي كاديها الصومالي 🇸🇴 pic.twitter.com/bAvSlEWyiQ — جول مصر (@goaleg) July 21, 2019

من هو اطلع بره، وما سبب تسميته بهذا الاسم، هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية..

بطل الدوري مرتين

حقق فريق اطلع بره بطولة دوري جنوب السودان مرتين في تاريخهه، عامي 2013 و 2015.

المشاركات الإفريقية

شارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى عام 2014 والثانية عام 2016، كما شارك مرة في الكونفدرالية.

وخرج من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا عام 2016، على يد تشيلسي الغاني.

سبب تسميته

جاء سبب تسمية النادي إلى "اطلع بره"، بسبب دخول جنود الجيش السوداني إلى الحي الذي يتواجد به النادي ليلًا، قبل استقلال جنوب السودان، ويطلبون من الرجال الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح "اطلع برة"، ليقرر السكان إطلاق هذا الاسم على النادي.