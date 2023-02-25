رسميًا .. حكم نهائي بسجن مرتضى منصور لصالح محمود الخطيب: "هتوحشوني"

"كان لازم اختفي" .. رسالة عاطفية من رئيس الزمالك بعد صدور حكم نهائي بحبسه

خسر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك المصري، أحد معاركه القضائية مع محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، بعد صدور حكم نهائي بحسبه.

رئيس القلعة الحمراء كان قد رفع عدة قضايا ضد نظيره في القلعة البيضاء، إثر خروج الأخير بشكل متكرر عبر البرامج التليفزيونية، لسبه وقذفه والخوض في أعراض عائلته.

واليوم السبت، قضت محكمة النقض، برفض الطعون التي تقدم بها مرتضى منصور، على الحكم السابق الذي انتصر به الخطيب، وأيدت سجن رئيس الزمالك لمدة شهر في قرار نهائي غير قابل للطعن.

وعلق منصور على الحكم برسالة لعدة أطراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إذ كتب: "أخيرًا رئيس النادي الأهلي يسجن رئيس نادي الزمالك لأول مرة في تاريخ الرياضة، رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالى، لا تقلقوا عليا الأسود لا تخشى الموت وأيضًا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذه الخطوة تأخرت بعض الشيء، الحمد لله".

وأضاف: "عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تمامًا من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها، ويا جماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا أو اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وإن شاء الله هينتصر، عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد، يا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصةً الأطفال أحبابي، بشكر الجميع و أحمد الله على هذا الابتلاء".