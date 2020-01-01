الكشف عن راتب حسين الشحات مع الأهلي عقب تسريب عقده

تسريب العقود بات حدثًا مكررًا في الفترة الأخيرة

تداول عدد من المصادر الصحفية ونشطاء السوشيال ميديا صورة قيل أنها تخص عقد حسين الشحات مع الأهلي ، وقد كشفت راتب اللاعب وعددًا من البنود الخاصة في عقده.

الأهلي كان قد تعاقد مع الشحات خلال يناير 2018 مقابل 5.5 مليون دولار أمريكي من العين الإماراتي، وقد وجدت تلك الصفقة ترحيبًا كبيرًا من جماهير الفريق الأحمر نظرًا لقدرات اللاعبين الكبيرة ولحبه للفريق ورغبته الجامحة في تمثيله.

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وقد وقع الشحات مع الأهلي عقدًا يمتد لأربعة سنوات ونصف بقيمة إجمالية 24.5 مليون جنيه مصري، كما كشف العقد المسرب، إذ كان قد حصل على مليوني جنيه مقابل النصف الثاني من موسم 2018-2019، ومن ثم أربعة ملايين جنيه عن موسم 2019-2020، ويزداد راتبه بقيمة مليون جنيه سنويًا وصولًا إلى حصوله على سبعة ملايين جنيه في موسمه الأخير 2022-2023.

وأوضحت بنود العقد المسرب أنه لا يحق للاعب المصري أن يُشارك في أي حملات إعلانية أو يظهر إعلاميًا دون العودة لإدارة النادي، كما يحق للأهلي فسخ العقد بنهاية كل موسم بشرط إبلاغه الشحات بالقرار بعد نهاية الموسم بـ15 يومًا.