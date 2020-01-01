القرش الأبيض لليوم الأسود .. أسلوب الزمالك لضم حسام حسن

الجناح المغربي أحد أهم العناصر في هجوم الأبيض

أشارت مصادر صحفية مصرية إلى تلقي الزمالك عرضًا من أحد وكلاء اللاعبين لتفويضه للتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المرتبط بالرحيل لأكثر من نادٍ الموسم القادم.

تألق المهاجم المصري وعدم وجود الكثير من المهاجمين أصحاب الجودة المطلوبة في الدوري المصري جعله أحد أبرز المطلوبين في الأهلي والزمالك خلال الموسمين الأخيرين، ولكن الطلبات المالية الكبيرة لناديه السكندري دائمًا ما كانت تُعيق انتقاله.

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ورغم الحديث عن عرض قوي قادم من الإمارات للمهاجم المصري، إلا أن محاولات الأهلي والزمالك لضمه مازالت متواصلة رغم نفي المسؤولين أحيانًا ذلك الأمر.

صحيفة اليوم السابع أوضحت أن أحد وكلاء اللاعبين عرض على إدارة الأبيض برئاسة مرتضى منصور التعاقد مع حسام حسن مقابل التخلي عن كريم بامبو وتقديم مبلغ من المال لإدارة سموحة، وقد يقل ذلك المبلغ المالي في حال إعارة أحد الراحلين عن الفريق للفريق السكندري.

وأضافت تلك المصادر أن الزمالك سيحسم أولًا ملف تجديد عقد مدربه باتريس كارتيرون ثم يفتح ملف الصفقات وتدعيم الصفوف بالنقاش والتنسيق مع المدرب الفرنسي، وسيكون الهدف الأول دعم الهجوم خاصة مع الرحيل المتوقع للثنائي عمر السعيد وكابونجو كاسونجو.