بنشرقي يُحدد وجهته القادمة، والزمالك يضغط عليه للبقاء

الجناح المغربي أحد أهم العناصر في هجوم الأبيض

زعمت صحيفة "أكسام aksam" التركية أن أشرف بنشرقي نجم هجوم الزمالك حسم أمره وقرر الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري للانتقال إلى الدوري التركي.

الجناح المغربي كان قد ارتدى قميص الأبيض قادمًا من الهلال السعودي الصيف الماضي، وقد أصبح أحد أهم العناصر الهجومية في الفريق خاصة مع قدوم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ولعب بنشرقي 21 مباراة مع الزمالك سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة، وقد ساعد الفريق على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والفوز بكأسي السوبر الأفريقي والمصري.

الصحيفة أوضحت أن فريق طرابزون سبور يرغب بقوة في التعاقد مع اللاعب صاحب الـ25 عامًا، وأن المفاوضات بين الطرفين أسفرت عن نتائج متقدمة خاصة مع رغبة اللاعب ارتداء قميص الفريق.

وأضافت الصحيفة أن بنشرقي يتعرض حاليًا لضغوطات كبيرة من إدارة ناديه المصري لإقناعه بالبقاء الموسم القادم، خاصة أنه مرتبط مع الفريق بعقد ينتهي صيف 2022.