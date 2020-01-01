كاف يؤجل كأس الأمم ويُقر نظامًا جديدًا لاستكمال دوري أبطال أفريقيا

قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراته الخاصة باستئناف بطولتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية الأفريقية وموعد إقامة كأس أمم أفريقيا، وذلك في أعقاب اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد اليوم الثلاثاء.

وقرر الكاف تأجيل كأس أمم أفريقيا الذي كان من المقرر إقامتها في يناير 2021 إلى يناير 2022 نظرًا لصعوبة استكمال مباريات التصفيات، فيما ستُقام بطولة كأس أفريقيا للمحليين في يناير 2021.

وجاء القرار الأهم بخصوص مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذ قرر الكاف إقامة مواجهة نصف النهائي من مباراة واحدة تُلعب في الكاميرون خلال سبتمبر القادم، والتي ستحتضن كذلك المباراة النهائية.

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ولن يختلف الوضع بالنسبة لمباريات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، إذ ستلعب كذلك من مباراة واحدة خلال سبتمبر المقبل أيضًا لكن في المغرب التي ستستضيف نهائي البطولة.

الكاف كان قد اتخذ قرارًا بتأجيل مباريات نصف نهائي بطولتيه القاريتين الخاصتين بالأندية لأجل مجهول بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولكنه قرر مؤخرًا استكمال البطولتين بعدما بدأت جل دول العالم العودة في النشاط الكروي.