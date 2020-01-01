اتحاد الكرة: مصر تقدمت رسميًا بطلب استضافة دوري أبطال أفريقيا

لم يُحدد مكان استكمال البطولة بعد

أعلن اتحاد كرة القدم المصري على لسان محمد فضل أحد أعضاء اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد التقدم رسميًا لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطلب استضافة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد اعتذار الكاميرون عن ذلك.

الكاف كان قد أقر استكمال البطولة القارية هذا الموسم بنظام الدورة المجمعة، إذ سيُلعب دور نصف النهائي من مباراة واحدة بدلًا من مواجهتي ذهاب وإياب، على أن تستضيف دولة واحدة المباراتين بجانب اللقاء النهائي.

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وقد تصدرت الكاميرون في البداية قائمة المرشحين لاستضافة المباريات، لكنها اعتذرت رسميًا يوم أمس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في البلاد.

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التقارير الصحفية المتابعة أكدت أمس أن لجنة الطوارئ في الكاف ستجتمع الأسبوع القادم لتحديد مكان إقامة نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا أنه تم طرح أسماء دول الإمارات ومصر والمغرب وتونس لاستضافة المباريات.

وقد أكد فضل حصول الاتحاد المصري على موافقة الحكومة المصرية والتقدم بطلب الاستضافة، إذ قال لقناة أون تايم سبورتس "تواصلنا مع وزارة الشباب والرياضة وحصلنا على موافقة الدولة ومن ثم أرسلنا الخطاب الرسمي للكاف".

أضاف "ما أعلمه أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تقدمت رسميًا لاستضافة الدورة المجمعة لدوري الأبطال، تحدثت هاتفيًا مع سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات في مجلس أبو ظبي وأخبرني بعدم تقدمهم بطلب لاستضافة المباريات".

وأتم فضل "نفعل ذلك لمساعدة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال ولدينا البنية التحتية والجاهزية التامة لتنظيم المباريات المتبقية في البطولة. المغرب ستستضيف المباريات المتبقية من كأس الكونفدرالية الأفريقية ولديها فريقان كذلك في البطولة".

يُشار إلى أن المغرب ستستضيف المباريات الأخيرة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، وقد تأهل للمربع الذهبي كلًا من أندية بيراميدز وحوريا ونهضة بركان وحسنية أغادير.