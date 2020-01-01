هل تُستكمل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في آسيا؟

الاتحاد القاري أكد استكمال البطولتين

كشفت تقارير صحفية عن اقتراح سيُناقشه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعه المهم اليوم باستكمال مباريات بطولتي دوري أبطال أفريقيا و كأس الكونفدرالية الأفريقية في قارة آسيا.

الكاف كان قد اتخذ قرارًا بتأجيل مباريات نصف نهائي بطولتيه القاريتين الخاصتين بالأندية لأجل مجهول بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولكنه قرر مؤخرًا استكمال البطولتين بعدما بدأت جل دول العالم العودة في النشاط الكروي.

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إذ كان عبد المنعم باه السكرتير العام للكاف قد قال قبل أسبوعين "أستطيع القول أن بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية ستُستأنفان قريبًا".

وتحدث موقع فوت أفريك عن تقدم إمارة أبو ظبي الإماراتية بطلب لاستضافة ما تبقى من مباريات في البطولتين القاريتين على ملاعبها، مشيرًا إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري ستبحث هذا الطلب وترد عليه خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.