حازم إمام يكشف موقف كارتيرون من التجديد مع الزمالك

الزمالك يرغب بالتجديد للمدرب الفرنسي

قال حازم إمام أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أتم اتفاقه مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور على تجديد العقد الذي يربطهما معًا وينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتعاقد النادي الأبيض مع المدرب الفرنسي في بداية ديسمبر الماضي بعد فسخ العقد مع الصربي ميتشو لسوء النتائج، ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز بكأسي السوبر الأفريقي والمصري بالفوز على الترجي التونسي والأهلي بنتيجة 3-1 وبركلات الجزاء الترجيحية على الترتيب.

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حازم إمام أكد خلال تصريحاته في إذاعة أون سبورت أف أم أن الزمالك توصل لاتفاق تام مع كارتيرون على تفاصيل العقد الجديد وأن المتبقي فقط هو توقيع العقود وإعلان الأمر رسميًا.

وأوضح الثعلب الصغير أن التوصل لاتفاق جاء بعدما أظهر الطرفان رغبة كبيرة في استمرار التعاون بينهما بعد النجاح الملحوظ في الموسم الجاري، وقد وصف إمام تلك الخطوة بالإيجابية مشددًا أنها ستُساهم في استقرار الفريق فنيًا وتطوره وتحسنه في الموسم القادم.

وتتسق تلك التصريحات مع تقارير صحفية تحدثت اليوم الإثنين عن تفاصيل العقد الجديد لكارتيرون مع الزمالك، والذي سيكون لمدة موسم واحد مع زيادة بنسبة 10-20% في راتب المدرب الشهري.