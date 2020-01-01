فيروس كورونا يؤجل الفصل في تظلم الأهلي والزمالك ضد عقوبات السوبر

القرارات ستصدر قريبًا حسبما أوضح عادل الشوربجي

أوضح عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم أن الرد على تظلم الأهلي و الزمالك ضد عقوبات لجنة الانضباط ضدهما بخصوص ما حدث في لقاء السوبر المصري تأخر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

اتحاد الكرة المصري كان قد أعلن عن عدة عقوبات ضد الناديين بسبب أحداث المباراة التي جرت في الإمارات خلال فبراير الماضي، أبرزها إيقاف محمود كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم ومحمود شيكابالا لـ8 مباريات.

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الشوربجي وخلال تصريحاته لبرنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد أوضح أن إيقاف الدوري المصري منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة حيثيات القرارات والأوراق ومقاطع الفيديو المقدمة من جميع الأطراف بجانب اللوائح الخاصة بالعقوبات من الاتحادين المصري والأفريقي.

وأضاف رئيس لجنة التظلمات "اللجنة مكونة من 6 أعضاء، عقدنا اجتماعًا سريعًا في السابق ووزعنا التظلمات ولوائح الانضباط والتظلمات على الجميع لدراستها وإبداء الرأي النهائي في الأمر".

"بعد الانتهاء من دراسة تلك الملفات سوف نعود للاجتماع من جديد للإعلان عن القرارات تجاه تظلم الأهلي والزمالك".

"توقف الدوري المصري منحنا فرصة ووقت أكبر قبل اتخاذ القرار، الأمر كان سيختلف بالتأكيد في حال كانت البطولة مستمرة".