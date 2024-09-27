ماذا حدث في القمة المصرية بالمملكة أرينا؟

شهدت مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك، لقطة مثيرة للجدل، بطلها لاعبو الفارس الأبيض، الذين كادوا أن ينسحبوا من المواجهة التي تقام على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ويستضيف ملعب المملكة أرينا بالرياض، مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الإفريقي لعام 2024، ضمن فعاليات موسم الرياض، التي كشف عنها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

وفي الدقيقة 41، كان لاعبو الزمالك في طريقهم لمغادرة ملعب المملكة أرينا، اعتراضًا على قرار الحكم الليبي معتز إبراهيم، باحتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 38، بناءً على طلب عبد الواحد السيد ومحمود شيكابالا، رفضًا للقرار، واستمر الوضع لمدة دقيقتين، قبل عودتهم لاستكمال المباراة.

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وتمكن الفلسطيني وسام أبو علي، من التوقيع على هدف الأهلي من علامة الجزاء في الدقيقة 44، ليوقع على أول أهداف اللقاء.

وكان الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب السوبر الإفريقي بـ8 بطولات، قد تأهل بتتويجه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي، فيما تأهل الزمالك، بوصفه بطلًا لكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.