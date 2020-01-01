أمير مرتضى: مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي توقفت عند تلك النقطة

المشرف العام على الكرة في الزمالك يتحدث عن نجم الأهلي السابق

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن مفاوضات ناديه مع رمضان صبحي توقفت عند نقطة الاستعلام من ناديه هدرسفيلد تاون الإنجليزي عن سعره.

الجناح المصري أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا بعدما رفض البقاء نهائيًا مع النادي الأهلي الذي تخرج من قطاع ناشئيه ولعب معه الموسم ونصف الأخيرين معارًا من ناديه الإنجليزي، معربًا عن رغبته الانتقال إلى بيراميدز الذي قدم له عرضًا ماليًا أفضل كثيرًا.

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المصادر الصحفية كانت قد كشفت عن تقديم نادي الزمالك عرض لشراء اللاعب مقابل 3.6 مليون جنيه استرليني، وقد أكد النادي ذلك فيما بعد لكن دون الإفصاح عن مصير المفاوضات ومدى جديتها واستمرارها.

أمير مرتضى كشف عن تلك التفاصيل بقوله لبرنامج "جمهور التالتة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 مساء أمس "لا أعلم أين سيلعب رمضان صبحي الموسم القادم، هو مرتبط بعقد مع هدرسفيلد تاون حاليًا".

أضاف حول قدرة الزمالك ضمه "قلت سابقًا وأكرر أن الزمالك باستطاعته ضم أي لاعب يريده، لكننا لم نتحدث أو نتفاوض مع رمضان صبحي، كل ما فعلناه هو التواصل مع النادي الإنجليزي والاستعلام منهم حول المبلغ المطلوب للتخلي عن اللاعب".

أتم "الزمالك توقف عند تلك النقطة، ولم يدخل في أي مفاوضات مع رمضان، ما أعلمه أن بيراميدز هو الفريق المستمر في هذا الملف ويُجري حاليًا مفاوضات مع هدرسفيلد لإتمام الصفقة".