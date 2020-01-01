تركي آل الشيخ يُعلق على عقوبات السوبر ضد الأهلي والزمالك

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أبدى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي استياءه من عقوبة اتحاد كرة القدم المصري ضد محمود كهربا لاعب الفريق على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر المصري ضد الزمالك .

الفريقان كانا قد التقيا يوم الخميس الماضي في الإمارات في مباراة انتهت بانتصار الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت الكثير من الأحداث المؤسفة من الجماهير واللاعبين والإداريين، وقد أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس جملة من العقوبات بحق الناديين.

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وضمن قرارات اللجنة كان إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم لاتهامه بأنه أحد مُشعلي الأزمة منذ البداية، خاصة أنه تلقى بطاقة حمراء من حكم اللقاء بعد نهاية المباراة.

آل الشيخ نشر منشورًأ دعم خلاله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وبعدها نشر منشورًا آخرًا استنكر به عقوبة كهربا، بقوله "كله كوم ويعني إيه كهرباء لآخر الموسم؟!!! بقانون مين ده ؟! فيه حاجه اسمها فيفا ومحكمة كاس !".

وكان النادي الأهلي قد أعلن عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ اليوم الأحد للرد على عقوبات الاتحاد المصري وحفظ حقوق النادي ولاعبيه كاملة.