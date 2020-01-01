اتحاد كرة القدم: لجنة الاستئناف تنظر تظلمي الأهلي والزمالك

هل تُخفض عقوبات السوبر المصري؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عرض تظلمي الأهلي و الزمالك ضد العقوبات التي فرضتها عليهما لجنة الانضباط بالاتحاد إلى لجنة الاستئناف.

الفريقان كانا قد التقيا يوم الـ20 من فبراير الماضي في الإمارات في مباراة انتهت بانتصار الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهدت الكثير من الأحداث المؤسفة من الجماهير واللاعبين والإداريين، وقد أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس جملة من العقوبات بحق الناديين.

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وجاءت أبرز العقوبات إيقاف محمود كهربا وإمام عاشور حتى نهاية الموسم، وإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات، وعبد الله جمعة 3 مباريات والثنائي جونيور أجايي وياسر إبراهيم مباراتين.

الاتحاد المصري نشر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أكد خلاله أن الناديين العاصميين تقدما بتظلم ضد العقوبات الصادرة بحقهما على خلفية أحداث لقاء السوبر في أبو ظبي، مشيرًا لطلاع إدارة الأهلي على الاسطوانة المدمجة التي تتضمن مقاطع فيديو خاصة بالأحداث.

وأتم البيان موضحًا أنه سيتم عرض تظلم الناديين على لجنة الاستئناف في اجتماع لم يُحدد موعده بعد، بعدما سدد الناديان الرسوم الخاصة بذلك.