رسميًا | الأهلي بطلًا للدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه

الأهلي تُوج بخسارة الزمالك

لم يعد النادي الأهلي مطالبًا بالفوز مساء غدٍ السبت على مصر المقاصة للتتويج رسميًا بلقب الدوري المصري ، إذ حصل عليه اليوم بالفعل بخسارة مطارده المباشر الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف.

نادي القرن في أفريقيا فوت فرصة حسم الدوري لصالحه رسميًا خلال الجولة السابقة حين اكتفى بالتعادل السلبي مع الاتحاد السكندري، وكان ضروريًا أن يهزم مصر المقاصة غدًا ليُضيف لقب الدوري الـ42 لتاريخه.

الفريق يمتلك 72 نقطة حاليًا في الصدارة، ويُطارده الزمالك برصيد 55 نقطة سيُخصم منهم ثلاثة نقاط في نهاية الموسم بسبب عقوبة انسحابه أمام الأهلي في فبراير الماضي.

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خسارة الزمالك أمام أسوان في المباراة الأولى له بعد رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون أوقفت رصيده عند 55 نقطة مع بقاء 6 مباريات له في البطولة، مما يعني أنه لن يتجاوز حاجز الـ73 نقطة ستُصبح 70 فقط بعد خصم نقاط الانسحاب أمام الأهلي.

الفريق الأبيض أصبح مهددًا جديًا الآن بفقدان مركزه الثاني والمغامرة بآمال تأهله لدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، إذ يُطارده بيراميدز بـ48 نقطة ومباراة أقل سيخوضها أمام حرس الحدود يوم الإثنين القادم.

الأهلي حافظ على سلسلة تتويجه بالدوري المصري للموسم الخامس على التوالي، إذ كانت آخر مرة خسر بها اللقب عام 2015 لصالح الزمالك.