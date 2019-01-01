فايلر: مازلت في مرحلة التعارف، نريد تقديم كرة قدم حديثة

الأهلي هزم سموحة 1-0 في افتتاح الدوري المصري، مدربه رينيه فايلر يتحدث عن اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رضاه عن تحقيق الفريق لانتصاره الأول في الدوري المصري بالفوز على سموحة بهدف رمضان صبحي.

ووصف فايلر الفوز بالمهم وأنه تحقق رغم الإجهاد الذي يُعاني منه اللاعبون نظرًا للعبهم في غينيا الاستوائية قبل مواجهة الزمالك في السوبر، وكذلك رغم الإصابات التي تُبعد بعض اللاعبين عن الفريق.

رمضان صبحي يُهدي الأهلي انتصاره الأول في الدوري المصري

وأضاف المدرب السويسري "الأهلي قدم مباراة طيبة أمام سموحة، الفريق تأثر بشكل كبير بسبب خوض العديد من المواجهات القوية أمام كانو سبورت والزمالك ثم أمام سموحة اليوم في فترة قصيرة، ولكنه حقق الفوز رغم الإجهاد والإصابات وهذا هو المهم في هذه المرحلة".

"المباراة شهدت عدة فرص للأهلي كانت كافية لزيادة الأهداف مقابل فرصة وحيدة للمنافس".

وبرر المدرب إجرائه عدة تغييرات عن التشكيل الأساسي الذي واجه الزمالك في السوبر الأسبوع الماضي بحاجته للتعرف على اللاعبين وقدراتهم، إذ قال "لا أعرف اللاعبين جيدًا وأريد رؤيتهم واختبارهم حسب طريقة لعبي وفي أكثر من مركز، حتى أتمكن من تطبيق ما أريده مستقبلًا".

وأضاف فايلر حول فلسفته التكتيكية في اللعب "أريد أنا والجهاز الفني تقديم كرة قدم حديثة، كرة قدم هجومية لكن دون إغفال الجانب الدفاعي وأهميته. أنا سعيد بعملي مع الفريق وسنتطور أكثر مع مرور الوقت".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بتمني أن تكون إصابة مروان محسن بسيطة ولا تؤدي لغيابه لفترة طويلة.

يُذكر أن المهاجم المصري غادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول نتيجة الإصابة بعدما صنع هدف الانتصار الوحيد لرمضان صبحي.