إبراهيم سعيد: مقارنة باللاعبين الحاليين، أنا "مؤدب جدًا"

اللاعب المصري المعتزل يتحدث كذلك عن رواتب اللاعبين

انتقد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي السابق رواتب اللاعبين المصريين الحالية، مؤكدًا أنه مبالغ بها كثيرًا، ومشددًا على أنه لو كان يلعب حاليًا لطلب الحصول على 25 مليون جنيهًا مصريًا على الأقل سنويًا عند توقيعه لأي نادٍ.

وأثيرت قضية رواتب اللاعبين المصريين بعد رفض أحمد فتحي عرض الأهلي بحصوله على 23 مليون جنيهًا مصريًا مقابل تجديد عقده لمدة عامين مفضلًا التوقيع لصالح بيراميدز على عقد يمتد لثلاث سنوات مقابل 50 مليون جنيهًا تقريبًا.

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إبراهيم سعيد تحدث عن الأمر قائلًا لقناة أون تايم سبورت "الوضع اختلف حاليًا عما سبق، اللاعب اليوم يجلس ويتحدث ويطلب أرقام محددة من النادي وهذا لم يكن مسموحًا به في وقتنا".

"لو كنت موجودًا حاليًا سأبدأ المفاوضات مع أي نادٍ بطلب الحصول على 25 مليون جنيهًا مصريًا في الموسم من أي نادٍ يطلب التعاقد معي".

"الرواتب والأموال الحالية أرقام خرافية ومبالغ بها كثيرًا، خاصة في ظل أن المنافسة في الدوري المصري محصورة بين الأهلي والزمالك وقد دخل معهما نسبيًا بيراميدز بفضل استقراره الإداري والمالي، فيما أصبح الإسماعيلي خارج المنافسة تمامًا".

أضاف "مع احترامي لجميع اللاعبين في مصر، لكن اللاعب الفذ في الدوري المصري، وأتحدث هنا عن لاعبين مثل محمد أبو تريكة وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وعماد متعب، لا يجب أن يتجاوز راتبه السنوي 10 ملايين جنيهًا مصريًا".

إبراهيم سعيد أكد أن فشل تجربته مع الزمالك يعود لأسباب عديدة أبرزها مشكلته المالية مع الأهلي وعدم الاستقرار الإداري في النادي وكذلك ضعف إمكانيات اللاعبين نظرًا لاعتزال ورحيل الكثير من نجوم الفريق.

مضيفًا حول رحيله عن الأهلي "أنا ترعرت في الأهلي وأي لاعب يتمنى اللعب له وللزمالك، رحيلي عن النادي كان بسبب غياب التقدير والخلاف حول التفاصيل المالية، تفاوض معي إكرامي وعرض علي الحصول على 250 ألف جنيهًا مصريًا رغم أنني كنت أحصل على 350 ألف جنيه في العقد السابق".

"كان من المفترض أن يزداد عقدي 20-30% عن السابق، لكنهم أرادوا تقليص الراتب وهذا لم يكن احترافيًا أبدًا. أنا كنت أول من واجه الأهلي وطلب الحصول على أرقام محددة في المفاوضات وهذا لم يُرض الإدارة، وقد انتقلت للزمالك وحصلت على مبلغ أكبر".

وأتم "هيما" حديثه بالقول عن اتهامه بالخروج عن النص "مقارنة باللاعبين الحاليين أنا مؤدب جدًا، كنا نتهم قديمًا بالخروج والجلوس في المقاهي وهذا ما يحدث حاليًا من جميع اللاعبين، ما كنا نفعله ويُقال عنه "خارج النص" قديمًا أصبح متاحًا وعاديًا جدًا الآن".

"ما حدث حاليًا أنه أصبح هناك حرية شخصية للاعبين، وأقسم بالله أن الجيل الحالي من اللاعبين يقوم بأشياء تجاوزت كثيرًا ما كنا نفعله، هذا ربما طبيعي مع اختلاف الزمن والحياة والتفكير، لكن الأكيد أننا كنت مؤدبًا جدًا مقارنة بالوقت الحالي".