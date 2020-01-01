الأهلي يُحدد موعد العودة للقاهرة بعد مواجهة الزمالك في السوبر

المباراة ستقام مساء اليوم في الإمارات

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستعود من الإمارات إلى القاهرة ظهر غدٍ الجمعة بعد مواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري في أبو ظبي اليوم الخميس.

ويلتقي الفريقان عند التاسعة بتوقيت الإمارات السابعة بتوقيت مصر من مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي على كأس السوبر الذي يحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به برصيد 11 لقبًا مقابل 3 فقط للزمالك.

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الأهلي سيختتم استعداداته للمباراة بمحاضرة فنية يُلقيها المدير الفني رينيه فايلر على اللاعبين في فندق الإقامة عند الخامسة بتوقيت القاهرة، إذ سيُحدد خلالها طريقة اللعب والتشكيل الذي سيُواجه به الزمالك، ومن ثم سيتحرك الفريق إلى ملعب المباراة.

وستغادر بعثة النادي التي يرأسها عضو مجلس الإدارة "خالد الدرندلي" الإمارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة، على أن تصل القاهرة عند الـ12 من ظهر نفس اليوم، إذ سيبدأ الفريق استعداداته لمواجهة الزمالك مجددًا يوم الإثنين القادم لكن ضمن مباراة مؤجلة من الدوري المصري.