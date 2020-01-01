مرتضى منصور: الزمالك لن يُكمل الدوري طالما اللجنة الخماسية موجودة

اجتماع عاجل للرد على عقوبات السوبر

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري المصري طالما استمرت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني في إدارة شئون اتحاد كرة القدم المصري.

وجاء ذلك التهديد ردًا على العقوبات التي أعلنتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري مساء أمس ضد الزمالك والأهلي على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر الذي أقيم بينهما في الإمارات يوم الخميس الماضي وانتهى لصالح الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية وشهد أحداثًا مؤسفة من الطرفين.

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لجنة الانضباط كانت قد أعلنت إيقاف عبد الله جمعة 3 مباريات ومحمود شيكابالا 8 مباريات وإمام عاشور حتى نهاية الموسم بجانب منع مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط رياضي وحضور المباريات لـ3 مباريات وإيقاف الإداري أحمد زاهر حتى نهاية الموسم، وفرضت غرامات مالية على الجميع وعلى النادي نفسه.

منصور ظهر مساءً على قناة الزمالك وقال غاضبًا "الزمالك لن يُواصل اللعب في الدوري المصري إذا استمرت اللجنة الخماسية، ولن نخوض مباراة الأهلي يوم الإثنين القادم، قرارنا واضح في هذا الشأن".

أضاف "أنا لم أكن موجودًا في الملعب، لماذا تتم معاقبتي؟ هذا مخالف للقانون والدستور، فأنا عضو مجلس نواب ولي حصانة موضوعية وإجرائية ولا يجوز اتخاذ أي قرار ضدي إلا بعد العودة للمجلس".

وهدد الرئيس بالتوجه لوزير العدل والحديث معه لإنهاء انتداب لجنة الانضباط لاتحاد الكرة، كما هدد بالحديث مع وزير الرياضة في مجلس النواب حول اللجنة الخماسية.