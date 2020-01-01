العامري فاروق: لن أتخطى الخطيب، ولقب الدوري حق للأهلي

نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي يتحدث في عديد النقاط

نفى العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي وجود أي خلافات مع رئيس النادي محمود الخطيب، مؤكدًا أنه سنده وظهره وأنهما يضحكان سويًا على الأخبار التي تتحدث عن خلافاتهما معًا.

وزير الرياضة المصري السابق تحدث لقناة أون تايم سبورت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد شوبير قائلًا عن العلاقة مع الخطيب "أسمع عن وجود خلافات بيننا وحين نتحدث عن هذا نضحك سويًا".

أضاف "علاقتي بالخطيب أكثر من رائعة وممتازة لدرجة لا يتخيلها الناس، لقد عملنا معًا في أكثر من دورة لمجلس إدارة الأهلي وكلانا كان في مناصب مختلفة. الجميع مطالب بأن يعرف أن العامري فاروق أحد أبناء الأهلي وتربى على مبادئه ولا يمكن أن يُخالفها".

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"لهذا لا يمكن أن أتخطى الخطيب وأترشح لرئاسة النادي الأهلي مادام موجودًا في الانتخابات، حسن حمدي لم يتخط صالح سليم والخطيب لم يتخط حسن حمدي وأنا لن أتخطى أبدًا الخطيب، أنا ظهره وسنده ولن أترشح أبدًا أمامه في الانتخابات، بل سأظل أساعده حتى ينتهي من تحقيق كافة أحلامه وطموحاته لإسعاد الأعضاء والجماهير".

العامري تطرق لمصير الدوري المصري هذا الموسم، والمتوقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه ضد فكرة إلغاء المسابقة ومطالبًا وزير الرياضة أشرف صبحي بالحديث علنًا عن الخسائر المالية المتوقعة حال اتخاذ مثل هذا القرار.

مضيفًا حول مصير اللقب "التتويج بلقب الدوري من حق الأهلي حال إلغاء المنافسة، نظرًا للفارق الكبير مع المنافسين، ولو كان الزمالك أو المقاولون هما أصحاب الصدارة بهذا الفارق الضخم من النقاط لكان من حقهم منحهم اللقب".

"الأمر لا يُشبه حالة إلغاء الدوري عام 1990 أو 2013، وقد كان الأهلي متصدرًا في 1990 وحرس الحدود في 2013 ولم يحصلا على اللقب، الوضع مختلف الآن لأن الإلغاء نتيجة وباء عالمي وليس لأسباب داخلية تخص الدولة".

"التتويج حق لا يقبل النقاش للأهلي وعلى اتحاد الكرة تحمل مسؤولياته في هذا الشأن".