أمير مرتضى يهنئ الأهلي ويبرر تصريحه "بيراميدز منافس الزمالك"

المشرف على الكرة: الزمالك أكثر من تضرر بكأس أفريقيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هنأ أمير مرتضى منصور؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، الأهلي بتتويجه بطلًا للدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن فريقه هو أكثر المتضررين من تأجيل الدوري لما بعد نهاية كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الأحمر توج بطلًا للمرة الـ41 في تاريخه، واختتم موسمه بالأمس بالفوز أمام الأبيض بهدف وحيد.

وقال أمير، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "الحمد لله، هذه كرة القدم، في الأخير نعتذر للجمهور، كان لديهم توقعات بقدرة الزمالك على حسم اللقب في النهاية، لكننا مررنا بظروف خارجة عن إرادة النادي، هي ما أوصلنا لهذه النتيجة، نحن راضون عن تحقيقنا بطولة الكونفدرالية الغائبة عن الزمالك، وكنا على علم تام أن هذه البطولة ستستنزفنا في مشوارنا بالدوري، لكننا فضلنا المجازفة بالمشاركة في كثير من البطولات في آن واحد".

وأضاف: "خسرنا اللقب بظروف خارجة عن إرادتنا لها علاقة بالمواعيد والبطولات، هذه ليست مبررات، لكن معاد إنهاء الدوري المتفق عليه منذ بداية الموسم تغير".

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المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء تابع: "الدوري في أي بلد آخر يتحدد بدايته ونهايته ونظامه قبل بداية الموسم، في الأخير هارد لاك لجمهور الزمالك ومبروك للأهلي، ليس لدينا أي مشكلة، مثلما قلنا لهم هارد لاك على دوري أبطال أفريقيا نهنئهم الآن، هذا حال الكرة، لا أحد يكسب دائمًا.

"لماذا يتحدث الجميع الآن عن انهيار الزمالك في الوقت الذي لم نسمع هذا الكلام عندما خسر الأهلي بطولة أفريقيا والبطولة العربية؟، لماذا يتم تقييمنا الآن على الدوري فقط؟، هناك حالة أو اتفاق على منح الأهلي لقب الدوري حتى ينتهي الموسم دون مشكلات بعدما حصل الزمالك على الكونفدرالية، شعرت بتجهيز الأهلي لذلك في كثير من المواقف".

وأكمل: "عندما قلت من قبل أن بيراميدز هو منافسنا على اللقب، كان لأن الأهلي لم يخض وقتها سوى ثلاث مباريات ونحن وبيراميدز خضنا 12 مباراة، فمن الطبيعي أن أقول هذا، وليس للتقليل من الأهلي".

واختتم: "لست راضيًا عن الدوري بشكل عام، الزمالك شارك هذا الموسم بالبطولة العربية والكونفدرالية والدوري المصري، الزمالك أكثر فريق خاض مباريات الموسم الجاري، لأنه من أكمل في الكونفدرالية، وعندما تعاقدنا مع جروس؛ المدير الفني السابق، كان الاتفاق أن ينتهي عقده بنهاية الموسم في 30 مايو ثم تم تأجيل نهاية الموسم لما بعد كأس أمم أفريقيا، وهو ما صعب موقفنا، لكنني لم أكن قادرًا على الكلام والمسابقة مستمرة، كيف لاتحاد الكرة أن يوقف الدوري لمدة شهر ونصف كامل؟ كيف نخلق دوافع جديدة للاعبين؟، نحن أكثر من تضرر من مشاركة لاعبينا في كأس الأمم الأفريقية، حارسنا أصيب مع منتخب مصر وأغلب لاعبينا دوليين سواء مع مصر أن المنتخبات الأخرى".

يذكر أن الزمالك أنهى الموسم في المركز الثاني برصيد 72 نقطة متأخرًا بفارق ثماني نقاط عن الأهلي، صاحب الصدارة.