الأهلي والرائد: مباشر لحظة بلحظة

الرائد 0 × 0 الأهلي

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و حقق الفريقين الفوز في آخر مبارياتهم، حيث كانت آخر مواجهات الرائد أمام الفيصلى فى مسابقة الدوري السعودى، والتى انتهت بفوزه بهدفٍ نظيف، بينما آخر مواجهات أهلي جدة كانت أمام الوحدة فى الدور ربع النهائى من مسابقة كأس الملك، وتمكن نادي الأهلي من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1.

وتعد المنافسة قوية بين الفريقين في هذا اللقاء للتطور الذي يعيشه رائد التحدي، حيث يحتل المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 26 نقطة، وهو نفس رصيد الأهلي المتواجد في المركز الثالث فى جدول الدوري السعودي بفارق الأهداف فقط.