5 أشياء مطلوبة من فايلر لنيل رضا جمهور الأهلي

الأهلي تعاقد مع المدرب السويسري في قرار لم ينل رضا جماهيره

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعاقد النادي الأهلي مع رينيه فايلر لتولي مهمة تدريبه خلفًا للمقال مارتين لاسارتي، وهو قرار لم يرق للغالبية العظمى من جماهير النادي المصري.

وأبدت الجماهير الحمراء عبر السوشيال ميديا غضبها وامتعاضها الشديد من التعاقد مع فايلر بعدما كانت تحلم بأحد الأسماء الكبيرة التي أدت عملًا جيدًا في المنطقة العربية خاصة مصر والسعودية والإمارات.

فايلر قاد تدريبه الأول مع الأهلي مساء اليوم، ولكنه مطالب بـ5 أمور لينال رضا جمهور نادي القرن في أفريقيا، نستعرضها معًا ...

1- تطوير الجوانب الفنية لدى اللاعبين.

أكثر ما يُعاب على مدربي الأهلي في السنوات الأخيرة غياب بصمتهم عن اللاعبين من الناحية الفنية وتطوير المهارات والقدرات الخاصة، لنا في رمضان صبحي ومحمد هاني أكبر مثال.

جماهير الأهلي ترغب بشدة في تطوير اللمسة الأخيرة واللعب على المرمى عند رمضان صبحي لأنه حينها سيُصبح سلاحًا فتاكًا في الدوري المصري، وترغب كذلك في أن يُجيد محمد هاني التمريرات العرضية حتى يُصبح الظهير الأيمن القادر على تقديم الإضافة.

والأمر لا يتوقف عند الثنائي، بل العديد من لاعبي الأهلي بحاجة لتطوير أدائهم وقدراتهم الفنية الفردية الخاصة.

2- استعادة هيبة وقوة الأهلي خارج ملعبه في أفريقيا.

ربما هذا هو السبب الأهم في رفض جمهور الأهلي استمرار لاسارتي، إذ لم يعتد النادي على الظهور بهذا الوجه الشاحب خارج ملعبه في دوري أبطال أفريقيا، وقد تكبد خلال السنوات الأخيرة عددًا من الخسائر الموجعة مثل السقوط أمام صن داونز والترجي وغيرهم.

الفوز خارج الملعب هو أحد أهم العوامل المؤثرة في الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وما دام إحراز اللقب القاري هو الحلم الأهم لدى الأهلي فالفوز بعيدًا عن مصر هو الشيء الأهم المنتظر من فايلر.

والأمر لا يتعلق فقط بالفوز، بل باستعادة شخصية الأهلي وهيبته وقدرته على فرض أسلوبه في أي ملعب وأمام أي منافس.

3- علاج أخطاء لاعبي الأهلي الفردية.

هناك البعض من اللاعبين كما أسلفنا بحاجة لتطوير أدائهم الفني، لكن هناك مجموعة أخرى بحاجة لإصلاح أخطائها الفنية وعلاجها جيدًا.

وليد أزارو صاحب التحركات الرائعة في مناطق المنافسين الدفاعية، وصاحب اللمسة الأخيرة السيئة جدًا في العديد من الفرص المتاحة، هو أبرز هؤلاء اللاعبين الذين بحاجة لعلاج سلبياتهم الفنية، والحديث هنا عن لمسته الأخيرة بالطبع.

المهاجم المغربي ليس وحيدًا في تلك القائمة، بل هناك عمرو السولية الذي يحتاج لضبط تحركاته الدفاعية، وأيمن أشرف الذي يحتاج لعلاج سلوكه الفني في المواجهات الفردية مع المهاجمين.

4- الفوز على الكبار محليًا.

الخسارة 3 مرات أمام بيراميدز طعمها مر جدًا في فم الجمهور الأحمر، ولذا الرغبة الأهم لديهم في الموسم الحالي ألا يخسرون من الكبار في مصر .. سواء الزمالك أو بيراميدز أو المصري أو الإسماعيلي أو غيرهم من الأندية المنافسة.

تلك المواجهات ليست مجرد نقاط تُضاف لرصيد الفريق في الدوري، بل هي مواجهات تعني الكثير على صعيد السمعة والشخصية، ولذا هي على رأس مطالب الجمهور من المدرب السويسري، والبداية بمواجهة الزمالك في السوبر المصري.

مباراة الـ18 من سبتمبر القادم قد تكون بداية تغير العلاقة بين فايلر والجمهور الأهلاوي إلى الأفضل، أو بداية النهاية بالنسبة للمدرب الفائز مع أندرلخت بالدوري البلجيكي.

5- خلق منظومة دفاعية قوية.

الخلل الفني الأهم لدى الأهلي في السنوات الأخيرة هو المنظومة الدفاعية، والأمر لا يتعلق بالأفراد بقدر ما يتعلق بحُسن تنظيمهم وإدارتهم واستغلال نقاط قوتهم وحمايتهم من أخطائهم ونقاط ضعفهم، والعمل لا يخص فقط خط الدفاع بل لاعبي الوسط والمهاجمين.

قيل كثيرًا ومن عظماء المدربين في السنوات الأخيرة أن الدفاع من يجلب البطولات لا الهجوم، والأهلي يمتلك هجوميًا لاعبين قادرين على صناعة الفارق والوصول لمرمى المنافس لكن كل المشاكل في الجوانب الدفاعية وحماية المرمى من تلقي الأهداف.

فايلر مطالب بإيجاد منظومة دفاعية صلبة وقوية تقود الفريق للإنجازات في مصر وأفريقيا، سواء غير من أسلوب اللعب أو طريقته أو توظيف اللاعبين أو اختيارهم للتشكيل الأساسي.