مروان محسن يبدأ برنامجه التأهيلي في الأهلي

ظهر مروان محسن في مقر الأهلي اليوم الإثنين بعد خضوعه لراحة عقب إجرائه عملية جراحية في وجهه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ظهر مروان محسن في مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الإثنين للمرة الأولى منذ الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة سموحة في الدوري المصري.

وكان المهاجم المصري قد تعرض لإصابة في وجهه خلال مباراة فريقه ضد منافسه السكندري مما اضطره لإجراء عملية جراحية لعظام الوجه.

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وقرر الجهاز الطبي للأهلي برئاسة خالد محمود منح محسن راحة سلبية لمدة 10 أيام يعود بعدها ليخضع لبرنامج تأهيلي خاص تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات لكن بشرط ارتداء قناع وجه جلبه النادي خصيصًا لأجله من إسبانيا.

وبدأ محسن اليوم برنامجه التأهيلي الخاص بعد انتهاء فترة الراحة التي مُنحت له، وقد حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي على الجلوس معه للاطمئنان على حالته الصحية والحديث عن برنامجه الطبي التأهيلي الذي سيخضع له خلال المرحلة القادمة.