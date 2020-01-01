مفاجأة في اختيار رمضان صبحي للاعب الذي يفتقده في الأهلي

نجم الأهلي قد يُغضب جماهير الفريق

أشاد رمضان صبحي نجم النادي الأهلي بنجوم الفريق الكبار خاصة الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، مؤكدًا أنه تعلم منهم واستفاد منهم كثيرًا ومشددًا على أن قدوم لاعب مثل نجم الوسط يبدو صعبًا جدًا في المستقبل.

الأهلي أعلن الأسبوع الماضي موافقته على طلب إكرامي الرحيل وإنهاء مسيرته مع النادي بعدم تجديد عقده لرغبته في المزيد من التواجد على أرض الملعب، فيما أبلغ النادي حسام عاشور عدم تجديد عقده بناءً على قرار المدرب رينيه فايلر.

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وأكد رمضان صبحي إعجابه الشديد بالمهاجم المعتزل عماد متعب، مؤكدًا أنه كان مثله الأعلى حين كان في قطاع الناشئين وكان يتمنى أن يُصبح مثله رغم اختلاف المراكز بين اللاعبين.

ومن جانبه، أشاد متعب برمضان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "جماهير التالتة" الذي يستضيف الجناح المصري، وأوضح أنه يمتاز وبقية جيله بحُسن الاستماع لكلام اللاعبين الكبار والاستفادة منهم جيدًا، مشيدًا كذلك بشخصية اللاعب وتحمله للمسؤولية وتواضعه وقيادته للمنتخب الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وعند سؤال رمضان صبحي من الإعلامي إبراهيم فايق حول اللاعب الذي تعلم منه الكثير في الأهلي، أجاب "عماد متعب وشريف إكرامي وحسام عاشور".

أما حين سُئل عن اللاعب الذي يفتقده في الملعب مع الأهلي، فقد أجاب في إجابة مفاجئة قد تُغضب جماهير الفريق الأحمر "عبد الله السعيد".

مضيفًا "عبد الله السعيد هو اللاعب الذي أفتقده كثيرًا في الملعب، وجوده كان يجعلني ألعب براحة وسلاسة كبيرة، كان هناك تفاهمًا وانسجامًا كبيرًا بيننا، وصلنا إلى مرحلة أنني أعرف تمامًا أين كان سيُمرر لي الكرة ومتى، أفتقده كثيرًا بالفعل".

يُذكر أن عبد الله السعيد رحل عن النادي الأهلي صيف 2018 بعد جدل كبير، إذ كان اللاعب قد وقع لنادي الزمالك عند دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع الأهلي، لكنه تراجع فيما بعد وجدد عقده مع النادي الأحمر إلا أن الإدارة قامه بتجميده ثم عرضه للبيع.