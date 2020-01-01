ثلاثي الأهلي يُشارك في برنامج "رامز جلال" للمقالب في رمضان 2020

الثلاثي تواجد في الإمارات مؤخرًا

أفادت عدة مصادر صحفية عن مشاركة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ولاعبي الفريق "علي معلول ومحمد الشناوي" في برنامج رامز جلال للمقالب الذي سيُخرج للضوء في شهر رمضان 2020.

رامز جلال اعتاد القيام ببرنامج مقالب يُذاع سنويًا خلال شهر رمضان الكريم يصطاد به ضحاياه من نجوم الفن وكرة القدم ومشاهير المجتمع المصري والعربي، وقد وقع عددًا من نجوم كرة القدم ضحايا له في السنوات القليلة الماضية.

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الإعلامي مدحت شلبي تحدث عبر برنامجه مساء الأنوار مؤكدًا أن الثلاثي الأهلاوي تواجد في أبو ظبي خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة في البرنامج وقد تقاضى كلًا منهم 15 ألف دولار أمريكي مقابل ذلك.

وقد عاد عبد الحفيظ والشناوي ومعلول إلى القاهرة صباح أمس الإثنين وتواجدوا في مران الفريق الذي قاده المدير الفني رينيه فايلر وأبلغ اللاعبين في نهايته منحهم راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تجميد النشاط الكروي في البلاد لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).