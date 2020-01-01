الأهلي يحل الخلاف مع اتحاد الكرة ويُقيد كهربا في قائمته المحلية

اللاعب جاهز لمواجهة فريق مصر مساء اليوم

نجح الأهلي في حل الخلاف مع اتحاد كرة القدم المصري حول قيد لاعبيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية، مما مكنه من تسجيل محمود عبد المنعم كهربا في قائمته المحلية والقارية.

وتعاقد المارد الأحمر مع كهربا في صفقة انتقال حر بعدما فسخ اللاعب عقده مع نادي أفيس البرتغالي بدفع الشرط الجزائي وقيمته 400 ألف يورو، والذي كان قد انضم له بعدما فسخ عقده مع الزمالك من جانب واحد.

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وحاول الأهلي قيد كهربا في قائمته المحلية للاستفادة به خلال مواجهة فريق مصر في الدوري المصري مساء اليوم، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض إتمام تلك الخطوة قبل تسوية مديونية النادي لصالحه والمقدرة بـ8 ملايين جنيه مصري تتضمن نسبة مشاركة بعض اللاعبين ونسب اتحاد الكرة من العقود وكذاك نسبة الـ3% من عقد كهربا.

واستدعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر لاعب منتخب مصر ضمن قائمة اللاعبين لمواجهة فريق مصر مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، وقد أصبح الآن بإمكانه الاستعانة به في أي وقت من اللقاء.

يُشار لأن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة جمعها من انتصاره في جميع مبارياته التسعة في البطولة، فيما يُنافس بشراسة فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .