الأهلي يرفض بيع السومة ويكشف قيمة الشرط الجزائي في عقده

المهاجم السوري يريد الرحيل عن فريقه السعودي

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر في النادي الأهلي السعودي عدم نية الإدارة التفريط بالمهاجم السوري عمر السومة، رغم إعلانه رغبته الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

اللاعب الملقب بالعقيد انضم للأهلي صيف 2014 وقد حظي بمسيرة مذهلة مع فريقه وكان طوال تلك الفترة أحد أبرز هدافي ونجوم دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

اقرأ أيضًا | السومة يعجز؟ .. كم فريقًا فشل في هز شباكه؟

المزيد من الفرق

السومة وحسبما كشف طارق الكيال المشرف العام الجديد على كرة القدم في الأهلي مستاء من افتقاد الفريق للاعبين المميزين القادرين على مساعدته على الفوز وإحراز الأهداف، ولذا يود الرحيل.

وقد أوضح كيال أنه سيتحدث مع اللاعب مجددًا بعد مباراة الأهلي أمام الشباب في الدوري السعودي.

المصدر الذي تحدث لصحيفة الاقتصادية أكد عزم الإدارة التمسك بالسومة حتى نهاية عقده بعد 10 أشهر، نافيًا وجود أي عرض لأجله سواء كان من داخل السعودية أو خارجها.

مضيفًا " الأهلي لم يتلق أي عرض رسمي أو شفهي، والسومة لم يُقدم أي عرض من أي نادِ يرغب في التعاقد معه في الفترة المقبلة".

وأضاف "إدارة الأهلي رافضة رفضًا تامًا التنازل عن الفترة المتبقية للاعب، حيث تبقى من عقده عشرة أشهر، وسيدخل الفترة الحرة بعد أربعة أشهر من الآن، ولذا موضوع انتقاله في هذه الفترة غير وارد بتاتًا، لاسيما أن الفريق تنتظره استحقاقات مهمة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يواجه النصر، ودوري أبطال آسيا".

المصدر المطلع أوضح للصحيفة السعودية أن عقد السومة مع الأهلي يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 20 مليون ريال سعودي، مؤكدًا أن المدرب فلادان ميلويفيتش يرفض كذلك رحيله عن الفريق لأهميته الكبيرة وقدراته الممتازة.