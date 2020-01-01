الأهلي يستعيد عددًا من مصابيه ويخسر لاعبًا جديدًا قبل مواجهة الهلال

مباراة قمة حافلة بالإصابات من جانب الأهلي

يُواصل النادي الأهلي السعودي استعداداته لمواجهة الهلال مساء الخميس القادم ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

قمة ملعب الجوهرة المشعة ستخلو من عديد نجوم الأهلي لأسباب مختلفة، إذ تأكد عدم وجود الثنائي دجانيني تفاريس ويوسف بلايلي لعدم عودتهما إلى السعودية بعد، وغياب النجم جوزيف دي سوزا لخضوعه لجراحة الزائدة الدودية مؤخرًا، وكذلك زميله حسين المقهوي لإصابته بتمزق في أربطة الركبة أنهى موسمه مع الفريق.

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الأخبار السلبية حول اللاعبين لم تتوقف، إذ أضيف نجمًا جديدًا لقائمة المصابين هو لاعب الوسط نوح الموسى، والذي أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته في عضلة البطن وكان من المفترض أن يلعب يوم الخميس القادم.

الجهاز الفني بقيادة فلادان ميلويفيتش فضل إخضاع اللاعب لفحوصات طبية في مران الأمس للوقوف على حقيقة حالته الصحية، ولكن الصدمة جاءت بالكشف عن معاناته من تمزق في العضلة الضامة سيُبعده عن اللعب لمدة أسبوعين أو ثلاثة.

الأخبار الإيجابية في الأهلي تمثلت بعودة ألفيس ساريتش للفريق بعدما غاب عن لقاء الفيصلي الأخير للإيقاف، وكذلك وجود إمكانية كبيرة لخوض ماركو مارين وسعيد المولد وحسين عبد الغني المباراة، وإن كانت الأنباء تُرجح بدء الأول من مقاعد البدلاء.