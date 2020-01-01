الأهلي يُوضح حقيقة انتقال العويس وغريب للهلال والنصر

الأهلي يُعاني أزمة كبيرة في تجديد عقود لاعبيه

أوضح مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي حقيقة ما يُثار في الإعلام مؤخرًا حول قُرب انتقال لاعبي الفريق، محمد العويس وعبد الرحمن غريب، إلى ناديي الهلال والنصر، استغلالًا للأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الجداوي.

الأمور داخل قلعة الراقي لا تسير جيدًا، خاصة في ملف تجديد عقود اللاعبين، إذ خسر الفريق قبل أيام قليلة نجمه عبد الفتاح عسيري الذي وقع على عقود انضمامه للنصر عقب نهاية عقده مع الأهلي في يناير القادم.

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ومازالت محاولات الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة لتجديد عقود اللاعبين ياسر المسيليم وسلمان المؤشر دون جدوى، وقد قيل أن نادي الاتحاد قدم عرضًا مغريًا لنجم الوسط.

المسؤول البارز في إدارة الأهلي قال لصحيفة الاقتصادية السعودية حول أخبار حارس المرمى ونجم الوسط المهاجم "عقد العويس يبقى على نهايته عامين كاملين، أما غريب فباقي في عقده ما يقارب ثلاثة أعوام".

وأضاف حول مفاوضات الثنائي اللذان ينتهي عقديهما بنهاية الموسم الجاري "بالنسبة للمسيليم والمؤشر، ما زالت الاجتماعات قائمة معهما للوصول إلى اتفاق نهائي خاصة أنهما يرغبان في الاستمرار إذا تسلما متأخراتهما المالية المتبقية لهما والمقدرة بخمسة ملايين ريال".