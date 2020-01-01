الأهلي يؤكد انتهاء خلافه مع يوسف بلايلي

اللاعب الجزائري يلعب في قطر حاليًا

أكد عبد الإله مؤمنة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي نهاية الخلاف مع لاعب الفريق السابق "يوسف بلايلي" بعد التوصل إلى تسوية ودية معه.

كانت عدة تقارير قد أكدت مؤخرًا توصل الأهلي واللاعب الجزائري لاتفاق ودي يحفظ حقوق النادي ويحمي اللاعب من خطر الإيقاف بواسطة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وقد أكد الرئيس ذلك بقوله لبرنامج "الدوري مع وليد" مساء أمس "الأمور فيما يخص القضايا مع اللاعبين جيدة، لكن الأمور تحتاج إلى وقت".

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"نجحنا في إغلاق أحد الملفات، إذ توصلنا إلى تسوية ودية مع يوسف بلايلي بشكل يحفظ حقوق النادي المالية تمامًا".

وتوجه مؤمنة بالشكر للفريق القانوني في النادي مؤكدًا أنهم يسعون بقوة للحفاظ على حقوق الأهلي المالية والقانونية، ومشيرًا إلى أن حل القضايا المعلقة مع اللاعبين سيُنعش ميزانية النادي.

ولم يُوضح مؤمنة تفاصيل التسوية الودية مع بلايلي، لكن مصادر صحفية أوضحت أن اللاعب سيدفع مبلغ يتراوح بين 2-3 ملايين يورو للنادي مقابل سحب الشكوى المقدمة ضده في الفيفا.