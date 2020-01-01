هل يُستأنف الدوري السعودي قبل 20 أغسطس القادم؟

الموعد المبدئي المقترح كان الـ20 من أغسطس القادم

كشفت صحيفة الجزيرة السعودية عن نقاش دائر بين المسؤولين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين السعودي حول تقديم موعد استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب إجراءات التصدي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) الذي يجتاح العالم.

وكان الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل قد حدد الـ20 من أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري السعودي الذي يتصدره الهلال، لكن المعطيات الجديدة الإيجابية التي أعلنتها الحكومة السعودية بشأن العودة للحياة الطبيعية بدءً من 21 يونيو القادم أوجدت إمكانية لتقديم الموعد المقترح لبداية أغسطس.

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وينتظر الاتحاد السعودي حاليًا كل ما هو جديد حول جائحة فيروس كورونا والإجراءات الحكومية السعودية والدولية للتعامل معها، خاصة فيما يخص عودة الأجانب إلى المملكة.

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وقد أوضحت مصادر خاصة لجول أن الموعد الجديد المقترح لعودة النشاط الكروي السعودي هو 5-6 أغسطس القادم، خاصة في حال سمحت الظروف بعودة الأجانب سواء المدربين أو اللاعبين إلى أنديتهم خلال يونيو أو يوليو القادمين.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر فيما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة في الثالث.