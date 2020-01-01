رسميًا | الأهلي يتعاقد مع صامويل أوسو

جناح الفيحاء بدأ تجربة جديدة في الدوري السعودي

أعلن الأهلي رسميًا تعاقده مع صامويل أوسو جناح الفيحاء، لكن دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمدة العقد أو قيمة الصفقة المالية وراتب اللاعب.

الأهلي دخل السوق في الأيام الأخيرة بحثًا عن جناح يدعم به صفوفه، وقد استقرت الإدارة على أوسو لمستواه الجيد مع الفيحاء، وكللت المفاوضات التي بدأت مؤخرًا بالنجاح في الساعات الأخيرة قبل غلق سوق الانتقالات.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن العقد سيكون بالإعارة لمدة 3 أشهر فقط، وذلك بسبب عقد البوسني إلفيس ساريتش الذي من المقرر أن يعود للعب في يناير القادم ويُسجل بدلًا من اللاعب الغيني.

الإدارة الأهلاوية حاولت التوصل إلى تسوية مع ساريتش لفسخ عقده بالتراضي أو حذفه من قائمة الفريق للموسم الجاري بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكنه رفض معللًا ذلك بامتلاكه فحوصات طبية تؤكد قدرته العودة للعب مجددًا بعد شهرين، مما يستوجب قيده في قائمة الفريق خلال الفترة الشتوية.