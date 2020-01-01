نجم جديد يُضاف لمصابي الاتحاد قبل ساعات من ديربي جدة

الاتحاد يُواجه الأهلي مساء اليوم الأحد في الدوري السعودي

لم يتبق سوى ساعات قليلة وينطلق ديربي جدة بين الاتحاد و الأهلي ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد تلقى العميد صدمة جديدة بانضمام نجم جديد لقائمة المصابين الغائبين عن لقاء ملعب الجوهرة المشعة.

الدوري السعودي عاد للانطلاق من جديد يوم الثلاثاء الماضي بعد توقفه منذ مارس 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد افتتح الاتحاد مشواره بالخسارة أمام أبها في الجولة الـ24 مما عقد موقفه في جدول الترتيب، إذ أصبح على بعد نقطة واحدة فقط من الفتح صاحب المركز الـ14.

الاتحاد يدخل مباراة الليلة المهمة جدًا دون الرباعي المصاب، ويلفريد بوني وعبد العزيز البيشي وليوناردو جيل وهارون كمارا، وقد أضيف لهم الآن النجم التونسي أنيس البدري بسبب الإصابة.

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الأهلي كذلك يُعاني من غيابات عديدة أبرزها لوكاس ليما بسبب الإيقاف ودجانيني تفاريس لفسخ عقده من جانب واحد ونوح الموسى وماركو مارين وحسين المقهوي للإصابة.

يُشار إلى أن الاتحاد لم يفز على الأهلي في الدوري السعودي منذ مارس 2012 حين هزمه بهدف نايف هزازي، وقد خاض منذ ذلك الوقت 15 مباراة ديربي خسر 8 منها وتعادل في 7.