0 انتصارات .. ماذا فعل فهد المولد ضد الأهلي في الدوري السعودي؟

الهلال كبير الكبار 🔝 الأهلي والنصر صراع على الوصافة 💪🏻 الشباب والاتحاد مكانك سر 😞 ترتيب الخمسة الأوائل في دوري المحترفين منذ بدايته موسم 2008م - 2009م حتى موسم 2018م - 2019م 🔥 #الدوري_السعودي_للمحترفين #الدوري_السعودي #الاتحاد #الأهلي #الهلال الشباب

A post shared by موقع جول السعودي (@goalsaudiarabia) on Aug 2, 2020 at 9:00am PDT