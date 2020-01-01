عضو شرفه: الاتحاد أصبح مثيرًا للشفقة، أتمنى الفوز ولا أتوقعه

تصريحات قاسية من المحلل الكروي السعودي

أطلق مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد والمحلل الكروي السابق في قنوات ART السعودية تصريحات قاسية وصادمة بخصوص الفريق السعودي ووضعه الحالي.

الاتحاد يخوض بعد ساعات لقاء ديربي جدة أمام الأهلي ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد تمنى رحيمي الفوز بالمباراة لكنه شدد في نفس الوقت أنه لا يتوقعه.

العميد المتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين يمر بوضع سيئ للغاية منذ الموسم الماضي، وقد خسر أمام أبها في آخر جولات الدوري السعودي ليُصبح على بعد نقطة واحدة فقط من الفتح في المركز الـ14 المؤدي لدوري الدرجة الأولى.

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رحيمي تحدث لصحيفة الاقتصادية مؤكدًا أن الاتحاد ينقصه الكثير لكي يتحول من مقاتل للنجاة من الهبوط إلى منافس على الألقاب.

مضيفًا "من حق جماهير الاتحاد أن تفرح، ذلك أبسط حقوقها. لا أريد تحميل المسؤولية عما يحدث لأحد، الجميع يتحمل ما حدث".

تابع "الاتحاد أصبح مثيرًا للشفقة والاتحاديون وصلوا إلى مرحلة أشبه بالصدمة وهم يُشاهدون فريقهم لموسمين متتاليين يُصارع على البقاء".

وعن مواجهة الأهلي مساء اليوم، قال رحيمي "نتمنى الفوز لكن لا نتوقعه، الاتحاد وللأسف لم يفز على الأهلي منذ 8 سنوات في الدوري".

يُشار إلى أن الاتحاد لم يفز على الأهلي في الدوري السعودي منذ مارس 2012 حين هزمه بهدف نايف هزازي، وقد خاض منذ ذلك الوقت 15 مباراة ديربي خسر 8 منها وتعادل في 7.