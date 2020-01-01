عبد الإله مؤمنة يكشف تفاصيل خلاف الأهلي مع بلايلي وسوزا ودجانيني

رئيس الأهلي يتحدث عن الكواليس والأسرار

عاش النادي الأهلي السعودي على صفيح ساخن خلال الأسابيع القليلة الماضية بعدما فسخ الثلاثي جوزيف دي سوزا ويوسف بلايلي ودجانيني تفاريس عقودهم معه بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.

الرئيس عبد الإله مؤمنة أجرى حوارًا مطولًا مع الإعلامي وليد الفراج عبر برنامج "الدوري مع وليد" وقد تحدث خلاله عن تفاصيل وكواليس خلاف الأهلي مع الثلاثي الأجنبي، مؤكدًا أن هناك فارقًا بين موقف دي سوزا من جهة والثنائي بلايلي ودجانيني من جهة أخرى.

اقرأ أيضًا | مستقبل السومة وعبد الغني، سالفيو والخلاف مع بن مشعل .. رئيس الأهلي يكشف الأسرار

المزيد من الفرق

وقد بدأ قائلًا حول مهاجم الرأس الأخضر "منذ بدأنا مهمتنا ونحن نصطدم بخطابات تُطالب بفسخ العقود نتيجة تأخر المستحقات المالية، وقد ازداد الأمر صعوبة بعد أزمة فيروس كورونا، كنا حريصين جدًا على إعادة جميع اللاعبين مع دعم الدولة الكبير لنا في هذا الأمر، لكن حظنا أن لاعبينا مرتبطين بوكلاء كان لهم أهداف أخرى".

أضاف "تحدث معي مسؤول من نادي النصر الإماراتي وحدثني عن عرض دجانيني عليهم من بعض الوكلاء وأنهم تعهدوا بفسخ عقده مع الأهلي، اللاعب أرسل لنا خطاب فسخ عقده في 23 مايو، وذلك بعد يومين من تحويلنا الرواتب له، راتب مارس كان بنسبة 75% وراتب إبريل بنسبة 50%، وذلك الخصم كان قانوني تمامًا".

"اللاعب لم يعترض على الخصم بل أكد عدم تسلمه الرواتب، تحدثنا معه وأبلغناه أننا نرتب جيدًا لعودته، هو أكثر اللاعبين الذين أحزنني رحيلهم لأنه مهم للفريق وعقده مستمر ولأن له قيمته السوقية ونستطيع بيعه خاصة مع وجود عروض إماراتية، استعنا بعدها مع أحد مكاتب المحاماة وأكد لنا سلامة موقفنا، تحدث معنا دجانيني بعدها وقال أنه سيعود ولكنه تقدم بشكوى لدى الفيفا في اليوم التالي، نحن تقدمنا بشكوى ضده وطالبنا بتعويض قدره 20 مليون دولار، لن نحصل على المبلغ بالكامل بالطبع لكننا نتوقع حصولنا على 5 ملايين دولار بحسب المحامي المسؤول عن الملف".

تابع حول قضية يوسف بلايلي "تواصلنا معه مرارًا لإعادته إلى جدة وقمنا كل ما بوسعنا بمساعدة الدولة لتوفير رحلة جوية لعودته من الجزائر، وحين وصلت الطائرة الخاصة رفض العودة وهو ما أثار استياء الجميع حتى المسؤولين في الجزائر".

"هنا توجهنا لمكتب المحاماة من جديد وتقدمنا بشكوى ضده لدى الفيفا، خاصة أن المدرب رفض وجوده في الفريق، وقدمنا له 3 حلول .. إما العودة دون شروط وتخفيض راتبه، وإما تنازله عن الدفعة السنوية للعام القادم، وإما إحضار عرض بالقيمة المالية التي دفعناها لضمه وهي 2 مليون يورو، نحن أغلقنا الملف هنا وتقدمنا بشكوى للحصول على تعويض مالي قدره 5 ملايين دولار".

تابع "اللاعبان رفعا قضية كذلك على النادي لفسخ العقد، وقد طالب دجانيني ببقية مستحقاته والبالغة 4 ملايين دولار، وسار بلايلي على نفس الطريق ورفع قضية لفسخ العقد والمطالبة بمستحقاته المالية والبالغة 2 مليون يورو تقريبًا".

وأتم قائلًا عن صفقة جوزيف دي سوزا "نحن لن نفسخ عقد سوزا، هو ينال سنويًا 4 ملايين يورو ما بين الرواتب الشهرية والدفعات السنوية، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري".

"سوزا طلب في إبريل فسخ عقده لوجود دفعة سنوية مستحقة متأخرة منذ أغسطس 2019، تحدثنا مع اللاعب وكنا حريصين على عودته وانضمامه للفريق، وقد حاولنا بقوة لكن موقف اللاعب كان صعبًا جدًا، توصلنا معه لاتفاق في النهاية حول جدولة المستحقات، وسددنا بالفعل قسطي مايو ويونيو ومنحناه دفعة 550 ألف يورو وكذلك راتب يونيو، واللاعب أرسل لنا في 30 يوليو لفسخ عقده".

"المتبقي في عقد اللاعب 8 أشهر تقريبًا، حاولنا بيعه لأحد الأندية الخليجية لكن راتبه الكبير حال دون ذلك، بجانب أن سوزا نفسه رفض عدة عروض وحدد شروطًا خاصة، تحدثنا مع أكثر من محامٍ وأوضح لنا علي عباس أن هناك سوء نية من اللاعب وأنه خطط لفسخ العقد، نحن الآن تقدمنا بشكوى لمحاولة تخفيض مستحقاته المالية المطلوبة، لكن مع التأكيد على وجود مستحقات له".