المولد يرفض "الضغط" الأهلاوي ويؤجل الرحيل إلى يناير

رئيس الأهلي كان قد تحدث عن الأمر

رفض سعيد المولد مدافع النادي الأهلي السعودي كافة العروض المقدمة له للرحيل عن ناديه، وأبرزها من فريقي الرائد والفيصلي، حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

الظهير الأيمن كان قد أعلن رغبته الرحيل عن الراقي هذا الصيف وقبل موسم واحد من نهاية عقده، وقد أكد الرئيس عبد الإله مؤمنة أن ذلك أيضًا موقف النادي الراغب في منح الفرصة للاعبين آخرين في هذا المركز.

وأضاف خلال تصريحاته مساء الأحد الماضي مع برنامج "الدوري مع وليد" "هناك رغبة مشتركة بعدم استمرار سعيد المولد للموسم القادم، تلقينا عرضين لضمه من الرائد والفيصلي، لم نتلق أي عرض من الهلال، اللاعب لم يُوافق حتى الآن وسأتحدث معه لاحقًا، ربما تكون لديه رغبة بالرحيل عقب نهاية عقده في يونيو القادم لكن النادي يود الاستفادة ماليًا من بيعه".

المزيد من الفرق

الرياضية أوضحت أن إدارة الأهلي تضغط على المولد للتنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة والمقدرة بأربعة ملايين ريال سعودي قبل الرحيل عن النادي، لكن اللاعب يرفض ذلك تمامًا خاصة أنه ينتظر الحصول على هذا المبلغ لتسديد الغرامة المالية التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليه لصالح ناديه السابق "الاتحاد" والمقدرة بمليون ريال.

وأضافت الصحيفة أن المولد يُفضل انتظار دخوله الفترة الحرة في عقده في 28 ديسمبر القادم ليتفاوض بحرية مع الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، مما يعني أن انتقاله قد يتأخر إلى يناير القادم إلا إن توصل لحل مع الإدارة الأهلاوية.

صاحب الـ29 عامًا ارتبط بعدد من الفرق أبرزها الهلال، وقد أكدت الرياضية وجود اهتمام قوي من الوحدة بضمه، لكن الإدارة في مكة تنتظر ما سيؤول إليه الوضع بين اللاعب وناديه.