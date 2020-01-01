مستقبل السومة وعبد الغني، سالفيو والخلاف مع بن مشعل .. رئيس الأهلي يكشف الأسرار

عبد الإله مؤمن في حوار صريح ومهم

نفى عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي وجود أي مفاوضات جدية مع الأرجنتيني إدواردو سالفيو جناح بوكا جونيورز، موضحًا أن اللاعب ارتبط بالنادي في وقت ما لكن لم يتطور الأمر لأكثر من ذلك.

الرئيس الذي حل ضيفًا على برنامج "الدوري مع وليد" مساء أمس أكد سعي ناديه للمنافسة الجادة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وتقديم أداء قوي في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا ، وكذلك الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي ستُستكمل خلال الأسابيع القليلة القادمة.

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مؤمنة تحدث عن الأمر الأهم لدى جمهور الأهلي حاليًا، وهو مستقبل المهاجم عمر السومة الذي طلب الرحيل، إذ قال "السومة قدم الكثير للأهلي ويغار على الفريق، لم يتحدث معنا عن الجوانب المالية بل الفنية، تحدث معي عن عناصر الفريق، لكنه سيُتم مشواره مع الأهلي ولن يترك النادي بعدما تحسن على صعيد اللاعبين، أنا واثق من ذلك".

وانتقل الرئيس للحديث عن اللاعبين الأجانب، مؤكدًا أن الأزمة معهم لم تكن في الرواتب الشهرية بل الدفعات السنوية، مضيفًا "المدرب فلادان ميلويفيتش قرر منح ماركو مارين فرصة حتى يناير القادم، سنحاول التوصل إلى تسوية معه خاصة أن الشرط الجزائي في عقده 4 ملايين يورو".

أضاف "إلفيس ساريتش يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده بقيمة 7 ملايين يورو، سنُحاول الوصول إلى حل مناسب معه، إذ نمتلك 7 لاعبين أجانب بخلافه ونسعى للاتفاق معه على حذف اسمه من القائمة وتسجيل لاعب بديل يُلبي طلبات المدرب".

مؤمنة أكد خلال حديثه أن الأمير منصور بن مشعل دعم النادي خلال فترة إدارته بـ13 مليون ريال سعودي تقريبًا، مضيفًا "الأمير منصور تحمل ما يقرب من 10% من مصاريف النادي خلال فترة تواجدي، إذ تبلغ فاتورة الرواتب 120 مليون ريال تقريبًا، وقد تبرع بن مشعل بـ13 مليون ريال، خلال الفترة السابقة تبرع كذلك بـ25 مليون ريال تقريبًا، ليصل الإجمالي إلى ما يقرب 40 مليون".

أضاف "الدعم المالي المقدم من أعضاء الشرف يجب أن يكون غير مشروط، أن يُمنح للإدارة ويكون لها حق التصرف في المال كما ترى، لكن هذا لا يحدث وهو ما يؤدي إلى تراكم الديون والأزمات، مع هذا فأنا كنت حريصًا على بقاء دعم الأمير منصور حتى لو كان قليل خاصة مع عدم وجود أعضاء شرف في الأندية حاليًا".

تابع حول الوضع المالي "حين بدأت مهمتي مع الأهلي كانت التزامات النادي التي يجب تسديدها خلال عام تقارب الـ200 مليون ريال سعودي، والدعم الحكومي لا يزيد عن 120 مليون ريال، أعددت تقريرًا كاملًا حول الوضع المالي للنادي وكيفية الوصول للتوازن المالي وهذا المصطلح يُزعج الجماهير الراغبة في إتمام الصفقات دون النظر لعوامل أخرى".

"هناك بعض الصفقات السابقة كانت بأرقام مضخمة جدًا، كيف مثلًا يُضم ظهير أيسر (لوكاس ليما) مقابل 6 ملايين يورو ويحصل على 10 ملايين ريال سعودي سنويًا؟ هو لاعب جيد لكني لن أتعاقد مع ظهير أيسر بهذا المبلغ الكبير، هذا بجانب وجود شروط جزائية في عقود بعض اللاعبين الأجانب كبيرة ومبالغ بها جدًا".

وأتم الرئيس قائلًا عن حسين عبد الغني وإمكانية اعتزاله اللعب بعدم عدم تجديد عقده "حسين عبد الغني حالة استثنائية، يُتعبك من إخلاصه الشديد، تحدثت معه ولمست رغبته في التوقف عن اللعب، نريد استمراره معنا خاصة أنه خدم الأهلي في مرحلة صعبة وله تأثير كبير في غرفة الملابس".

"أرجأت ملف حسين عبد الغني تقديرًا لتاريخه الكبير لحين الجلوس معه وكذلك الحديث مع المدرب، لن نتجاوز رأيه أبدًا وسنرى ما سيحدث. أنا شخصيًا أتمنى أن يستمر ولا أخشى أبدًا من تواجده بهذا العُمر لأنه يؤدي جيدًا، نحن ننتظر قراره ولديه كامل الحق في اتخاذه".