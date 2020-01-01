رسميًا | الأهلي يُتم أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لدوري أبطال آسيا

تم الإعلان رسميًا عن الصفقة

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تجديد عقد لاعبه حسن القيد لمدة موسم واحد وإعارته للنادي الأهلي السعودي لمدة موسم واحد.

اللاعب صاحب الـ22 عامًا يلعب مع أبها معارًا من الشباب منذ يناير الماضي، وقد خاض 11 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالها هدفين.

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ويُجيد القيد اللعب في وسط الملعب والجناح الأيسر، وقد ظهر بأداء جيد جدًا خلال النصف الثاني من الموسم مما لفت إليه أنظار الأهلي الذي تقدم بطلب رسمي لاستعارته ليُسجله في قائمته لدوري أبطال آسيا 2020.

الأهلي سيُنهي مشواره في الدوري السعودي مساء الأربعاء القادم بمواجهة مصيرية ضد الرائد ستحسم موقف الفريقين من التأهل لدوري أبطال آسيا 2021، ومن ثم سيبدأ استعداداته لاستئناف دور المجموعات للموسم الجاري من البطولة القارية في قطر، إذ سينطلق في الـ14 من سبتمبر الجاري.

ولم يُعلن النادي الأهلي رسميًا عن الصفقة أو أي من تفاصيلها المالية، لكن الإعلان جاء من جانب الشباب بتغريدة نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر.