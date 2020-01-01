النصر يتوصل لاتفاق مع الأهلي حول عسيري ويُقيده آسيويًا

الجناح السعودي وقع لنادي النصر بعدما رفض تجديد عقده مع الأهلي

أفادت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي السعودي وافقت على عرض نادي النصر لشراء الستة أشهر المتبقية في عقد الجناح عبد الفتاح عسيري.

ويرتبط عسيري بعقد ينتهي مع الأهلي في 15 يناير القادم، وقد حاول النادي تجديده بشتى الطرق لكن الخلافات المالية والعرض المغري المقدم من النصر حال دون ذلك لتكون النهاية برحيله وتوقيعه للعالمي.

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مصادر خاصة لجول النسخة العربية أوضحت أن الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة وافقت على عرض النصر ضم عسيري عقب نهاية الموسم الجاري من الدوري السعودي مقابل خمسة ملايين ريال سعودي، ذلك عقب اجتماع جمع بعد ظهر اليوم مؤمنة مع عبد الرحمن الحلافي المشرف على الكرة في النادي العاصمي بحضور اللاعب.

واشترطت إدارة الأهلي أن يُتم عسيري الموسم مع الفريق ومن ثم ينضم للنصر ليبدأ معه مشواره بالمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 الذي ستُقام مراحله المتبقية في قطر، إذ سيتمكن العالمي من قيد اللاعب السعودي في قائمته القارية طبقًا لقرار الاتحاد الآسيوي الذي أعلن مؤخرًا.