ميلويفيتش يُحقق إنجازًا مع الأهلي عجز عنه جروس طوال 11 مباراة

بداية ممتازة للمدرب الجديد مع الأهلي

بدأ فلادان ميلويفيتش حقبته مع الأهلي السعودي بالانتصار على الفيحاء بهدف دون رد أحرزه السوري عمر السومة ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ميلويفيتش هو المدرب الخامس للأهلي هذا الموسم في الدوري السعودي، وقد سبقه الرباعي ماركو برانكوفيتش وصالح المحمدي وكريستيان جروس ومازن بهكلي.

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وجاءت بداية ميلويفيتش مع الفريق الجداوي أفضل من سلفه الأجنبي كريستيان جروس، إذ حقق الفوز وظفر بالنقاط الثلاثة فيما كان المدرب السويسري قد خسر مباراته الأولى بهدفين مقابل هدف أمام الحزم، رغم أن الفريق حقق قبلها 3 انتصارات وتعادل وحيد تحت قيادة السعودي صالح المحمدي.

الملفت في بداية ميلويفيتش المتوج ببطولتين للدوري مع النجم الأحمر في صربيا أنه لم يكتف بالفوز فقط في مباراته الأولى مع الأهلي، بل حقق إنجازًا عجز جروس عن تحقيقه طوال 11 مباراة قاد بهم الفريق.

ذلك الإنجاز هو الخروج بشباك نظيفة دون تلقي أي هدف في مرماه، وقد تحقق لأول مرة هذا الموسم منذ مباراة الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري السعودي، والتي أقيمت في الخامس من أكتوبر الماضي.